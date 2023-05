Zraněnému duu Sedlák-Chytil skončilo MS. K mužstvu už se připojil náhradník Lenc a přijela další posila

"Oba (Sedlák s Chytilem) nás opustí, dvě špatné zprávy naráz. Nehráli se Slovinskem. Sedlo to zkoušel a Filip na tréninku taky, ale bohužel to nepůjde. Sedlo tam má bohužel něco naštípnutého nebo zlomeného. Musíme je nahradit. Přijede Radan Lenc a ještě si budu telefonovat se Zohym," nechal se v pátek ještě před potvrzením Radima Zohorny slyšet Havlát.

"Ztrácíme dva vynikající centry, což je obrovský problém a zásah do týmu. Musíme se s tím srovnat. Je to obrovská ztráta do přesilovek, obrovská ztráta důležitých gólů. 'Sedlo' je strašně platný pro tým. Je to i ztráta ohledně rychlosti. Mohl bych toho vyjmenovat iks, jsou dominantní v útoku a budou nám chybět," doplnil následně Havláta jeden z asistentů trenéra Libor Zábranský.

Český realizační tým tak musel podat lékařské zprávy obou zraněných hráčů posudkovému lékaři direktoriátu turnaje a poté, co i tam seznali, že oba můžou v turnaji pokračovat, aktivovala Mezinárodní hokejová federace IIHF proces příjezdu možných náhradníků na základě zmiňovaného nového pravidla.

Připomeňme, že Sedlák byl trefen pukem do kotníku během zápasu s Lotyšskem, který sice ještě dohrál, poté byl ale v péči lékaře národního týmu Antonína Chocholy. Chytil byl pro změnu nešťastně trefen hokejkou do obličeje při zápase s Kazachstánem, a přestože to v tréninku zkoušel, necítil se dobře. "Filip má něco u nosu, co by tam nemělo být,“ prozradil k němu Havlát.

Co se týče Radana Lence, tak ten se do finální nominace nedostal až poté, co v rámci přípravy absolvoval České hokejové hry v Brně, jeho start v Rize nebude premiérovým na světovém šampionátu. Poprvé se představil v reprezentačním dresu na MS před dvěma lety taktéž v Rize a zúčastnil se i poslední olympiády v Pekingu. To pro sedmadvacetiletého Radima Zohornu to bude první MS v kariéře. Do Rigy přijíždí poté, co jeho Toronto Marlies bylo vyřazeno ve finále v rámci Severovýchodní divize play-off.

Havlát pak prozradil, že o jiných hvězdných českých legionářích v NHL a tedy i o Davidu Pastrňákovi z Bostonu se v realizačním týmu nebavilo. A ani se jim nevolalo. "S těmito kluky jsme to neřešili, měli předtím své důvody. Mluvil jsem s Lencikem a Zohy ještě nedávno hrál zápas, takže po fyzické stránce by na tom měl být nejlíp," věří Havlát.

Pátečního tréninku se pak nezúčastnil obránce Jakub Zbořil, v tomto případě se ale podle Chocholy nejedná o vážné zranění. "Jakub je lehce nachlazen, po dohodě s trenéry jsme mu dali den volno. Nemělo by to ohrozit jeho pokračování v turnaji," uvedl lékař národního týmu.