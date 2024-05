MS v hokeji: Rulík a spol. nebudou pro finále moct počítat s Ruttou, od IIHF dostal dodatečný trest

Co se týče inkriminovaného okamžiku týkajícího se Jana Rutty, tak k jeho zákroku loktem do Lundströmova obličeje došlo ve 35. minutě. Během zápasu si toho nikdo z rozhodčích nevšiml a tak Rutta na trestnou lavici neposlali. Jak však uvedla disciplinární komise IIHF po zápase, mělo se jednat o „bezohledné ohrožení“ ze strany českého reprezentanta v době, kdy švédský hokejista nebyl v držení kotouče.

"Díval jsem se na to, ale ze záběru televize nebo z toho, co jsme měli na videu, tak to nebylo úplně vidět. Vím, že tam k něčemu došlo, ale vůbec nevím," sdělil k tomu všemu kouč Radim Rulík, jenž se vracel za pochybné vyloučení Rutty za podrážení z 39. minuty. "S vyloučením Honzy Rutty určitě nesouhlasím, ale stane se to," pokračoval Rulík, který nechtěl pro média spekulovat, zda šlo ze strany sudích o kompenzaci. "Ti rozhodčí to taky nemají jednoduché, ale byl bych rád, kdyby ve finále to pojali tak, že je to finále, a tam, kde si nejsou stoprocentně jistí, to nepískali," dodal český stratég.

Ten bude zároveň doufat, že bude moct nasadit do finále i dalšího z obránců Jakuba Krejčíka, který byl ve druhé třetině semifinále trefen pukem do obličeje a měla tak z toho zlomený nos. Krejčík šel sice na ošetřovnu, duel ale dohrál s košíkem. Po zápase i tak ale musel na vyšetření do nemocnice.