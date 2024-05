Češi hrají na domácím mistrovství světa o zlato se Švýcarskem, po druhé třetině 0:0

Začátek finále nenabídlo nějaké vyčkávání, ale hokej ve vysokém tempu z obou stran s minimálním přerušením, přičemž český tým se snažil se pokaždé, když měl český tým možnost ve svém útočném pásmu, snažil se všechno mířit do branky soupeře a dobrým pohybem nejenže eliminoval jakékoli švýcarské pokusy, ale hlavně se dostávali do dalších a dalších příležitostí. K tomu všemu se hrálo ještě tvrdě a Češi skvěle napadali.

Daleko více šancí si v první třetině vypracovali Češi, zpočátku se snažil o skórování Hájek a Kundrátek se svou střelou od modré. Následně kapitán Červenka hledal na mezikruží Sedláka. Při jednom z pokusů o protiútok se hledal Nečas, ale nepřesně. Po pěti minutách hry se mohl před brankou v obrovské šanci ocitnout Červenka, když mu od brankové čáry posílal puk Kaše, ale hrací předmět mu projel pod hokejkou. Poté zakončoval hned dvakrát Libor Hájek, nejprve střelou od modré, poté nahazoval kotouč z rohu do brankoviště.

Před první komerční pauzou výtečně zakombinovali Palát se Zachou a Pastrňákem, kteří málem dovezli puk až do kuchyně. Švýcaři se marně snažili o zklidnění situace na ledě a k první příležitosti se dostali až po deseti minutách hry, kdy zakončoval z mezikruží Hischier, ale vychytal gólman Dostál. Brankáře Genoniho se pokoušeli následně ohrozit Krejčík a Nečas, který to zkoušel z otočky.

Ve 14. minutě vedl sólo akci od branky k brance Pastrňák, jehož formace byla jedna z nejaktivnějších na ledě, nakonec ji zakončoval ne příliš silnou střelou Palát. O jednu z mála švýcarských střel se následně postaral Loeefel, ale na brankáře Dostála si ani on nepřišel. Pastrňák se pak nažil o skórování z voleje, ale neuspěl. V 17. minutě měli Švýcaři nejblíže k brance, když Bertschy po najetí z pravého křídla trefil tyčku. V prostoru mezi pravým kruhem a modrou čárou se k nápřahu odhodlal Nečas, ale jeho střela byla zblokována.

V 19. minutě tu byla opět Pastrňákova formace, a když se osmaosmdesátka opět ostala do zakončení, dostala se do sendviče dvou Švýcarů Herzoga a Kukana. Vyloučení z toho nejspíš právem nebylo navzdory názoru fanoušků. Hrál se zkrátka rychlý a tvrdý hokej od začátku až do konce první dvacetiminutovka, která ale nakonec gól nepřinesla.

Druhá třetina sice začala Glauserovou střelou od modré a dalším klidným Dostálovým zákrokem, zápas ale nadále pokračoval českou převahou. Nejprve zakončoval z nebezpečné pozice Kubalík, následně Špaček se snažil nahrnout puk do švýcarské branky. Následně dostali možnost přesilové hry, v níž největší příležitost měl Červenka, jenž pálil jen do betonů Genoniho, početní výhoda však skončila faulem Paláta.

Poté se hra na ledě díky stejnému počtu hráčů na ledě vyrovnala a i díky následné švýcarské přesilovce se dostávali více do hry. Tehdy z levého kruhu Niederreiter zakončoval nebezpečně, ale neúspěšně. Poté Josi zakončoval z ostrého úhlu, ale stejně jako s jeho předešlou střelou od modré si poradil gólman Dostál.

Na druhé straně spolupracovali bostonští medvědi, kdy Pastrňák přihrával na mezikruží Zachovi, ale vše vyšlo vniveč. Bertschy následně opět vyzkoušel Dostálovu pozornost, která opět byla stoprocentní. Kundrátek po projetí modré čáry v útočném pásmu kombinoval s Červenkou, který ale nepřesně zakončoval.

V polovině zápasu šel po faulu na Paláta za švýcarskou brankou na trestnou lavici Fora, a i když v této početní výhodě měli Češi hned několik nebezpečných střel, když pálili jako u Verdunu, změnu skóre to nepřineslo. Dvakrát střílel Pastrňák, jednou Nečas a dvakrát Kubalík (přičemž jednou z toho byla tyčka), ale brankář Genoni držel. Od modré následně i přes clonu neuspěl Kempný, záhy na druhé straně to zkoušel od levého mantinelu Senteler.

Na chvíli se museli Češi obejít ve druhé třetině bez Kašeho, který schytal Kunfrátkovo zakončení mezi nohy do citlivých míst, od 37. minuty byl ale opět k vidění na střídačce. Mezitím Češi přečkali bez úhony závar v českém brankovišti, kdy se marně ke kotouči snažil dostat Fiala. Dostál ustál i Ambühlovo snažení o zakončení.

Stejně tak český brankář vychytal Niederreitera, jenž to zkoušel drze z hranice brankoviště. To už ale zase hráli Češi v oslabení po Gudasově nešťastném výhozu kotouče ze hřiště. Tuto početní výhodu ale Švýcaři nevyužili. Proto druhá třetina zase končila českou palbou, nespěli tehdy Hájek, Pastrňák, ani Kämpf, který to namířil do tyče.

Úvodní sestavy:

Švýcarsko: Genoni (Schmid) – Josi (C), Glauser, Siegenthaler, Kukan, Marti, Loeffel, Fora – Fiala, Hischier (A), Niederreiter (A) – Andrighetto, Thürkauf, Bertschy – Herzog, Senteler, Simion – Scherwey, Haas, Ambühl – Kurashev. Trenér: Patrick Fischer

Česko: Dostál (Mrázek) – Krejčík, Gudas (A), Kempný, Špaček, Hájek, Kundrátek, Ščotka – Palát (A), Zacha, Pastrňák – Kubalík, Kämpf, Nečas – Červenka (C), Sedlák, Kaše – Beránek, Tomášek, Stránský – Voženílek. Trenér: Radim Rulík