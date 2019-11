Facebook představil novou vymoženost. Uživatelé v Evropě mají smůlu

Jedná se o službu omezenou pro Spojené státy. Do budoucna se platby mohou přesunout i do dalších zemí, ale o tom zatím největší sociální síť světa nemluví. Do Facebook Pay navíc půjde kromě platební karty připojit také účet PayPal.

Uživatelé, kteří si budou chtít službu Facebook Pay aktivovat, budou muset Facebooku poskytnout údaje o svých debetních či kreditních kartách, případně informace ze systému PayPal. Poté si mohou zakoupit zboží, které například viděli v reklamě na Facebooku a zaplatit za něj prostřednictvím Facebook Pay.

Platby na Facebooku nejsou ve skutečnosti žádnou novinkou, na sociální sítí se dá platit již od roku 2007.