Máte sedavé zaměstnání? Vědci radí, jak jednoduše bojovat proti následkům sezení

Geneticky modifikované bakterie by mohly být použity k léčbě obtížně léčitelných nemocí. Podle listu The Guardian to vyplývá z výzkumu zaměřeného na boj proti hrozbě rezistence vůči antibiotikům, který ukázal, že upravené bakterie je u myší možné zacílit na infekce odolné vůči těmto lékům a způsobit tak, aby na ně zase byly citlivé.