Očkování proti covidu fungovalo lépe, než se čekalo, ukázala studie

Do března 2023 zaznamenalo 54 zemí evropského regionu Světové zdravotnické organizace (WHO) v souvislosti s onemocněním COVID-19 přibližně 2,2 milionu úmrtí.

Současná studie vycházela z údajů od prosince 2020, kdy byly vakcíny poprvé dostupné, do března 2023. Kvůli neúplným údajům ze všech zemí a regionů se analýza týká 34 z celkem 54 zemí a regionů. Výsledky podle autorů jasně podporují pravidelné očkování proti COVID-19.

"Od prosince 2020 do března 2023 vakcíny proti onemocnění COVID-19 snížily počet úmrtí ve 34 z 54 zemí a regionů zahrnutých do analýzy celkem o 59 % (rozpětí: -17 až -82 %). To znamenalo záchranu přibližně 1,6 milionu životů (rozpětí: 1,5 až 1,7 milionu) ve věkové skupině nad 25 let," uvádí se ve studii.

Z osob, které očkování zachránilo před smrtí na COVID-19, bylo 96 % starších 60 let a 52 % bylo starších 80 let.

"První posilovací očkování zachránilo 51 procent životů. Z toho na období varianty omikron připadlo 60 procent," pokračovali odborníci. To podle nich jen zdůrazňuje důležitost aktualizace očkování pro ty, kteří jsou nejvíce ohroženi.

Studii financovalo americké státní Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

V polovině ledna letošního roku WHO odhadla, že očkování zachránilo přibližně 1,4 milionu životů v celém jejím evropském regionu a úmrtnost na COVID-19 se díky tomu snížila o 57 %. Údaje z nové studie naproti tomu hovoří o 1,6 milionu zachráněných životů jen pro část evropského regionu WHO a o účinku očkování z hlediska úmrtnosti v průměru na úrovni 59 %.