Sociální sítě škodí zdraví, varuje hlavní lékař USA. Chce na ně varování jako na krabičky cigaret

Pro slovenskou fotbalovou reprezentaci to při nejmenším po prvním poločase duelu s Ukrajinou velmi nadějně a vypadalo to, že vše směřuje k jejich postupu do osmifinále. Vedení 1:0 se jí ale tentokrát oproti předešlému duelu s Belgií nepodařilo udržet, přičemž i tentokrát se o slovenský gól postaral Schranz. Ve druhé půli se však postupem času Ukrajinci zlepšovali a to nakonec natolik, že nepříznivý stav otočili. V 54. minutě se nejprve trefil Šaparenko, deset minut před koncem obrat dokonal Jaremčuk.