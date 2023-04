Twitter v problémech. Ikonky uděluje falešným účtům, propagandisté mají žně

Twitter již neoznačuje média a agentury ovládané státem a nově nebude ani zakazovat propagování nebo doporučování jejich obsahu uživatelům. Tyto dvě změny, obě provedené v posledních týdnech, výrazně posílily schopnost Kremlu používat tuto platformu k šíření lží a zavádějících tvrzení o své invazi na Ukrajinu, americké politice a dalších tématech.

Podle zprávy organizace Reset, londýnské neziskové organizace, která sleduje využívání sociálních sítí autoritativními vládami k šíření propagandy, mají ruská státní média nyní 33 % více zhlédnutí než před několika týdny, před provedením této změny.

Tento nárůst představuje více než 125 000 nových zhlédnutí na každý publikovaný příspěvek. Podle agentury šlo o příspěvky, které například obsahovaly náznaky, že CIA měla něco společného s útoky ze dne 11. září 2001, že lídři Ukrajiny zpronevěřují zahraniční pomoc své zemi a že ruská invaze na Ukrajinu byla ospravedlněná tím, že USA provozují v zemi tajné laboratoře na biologické zbraně.

Podobné nárůsty zhlédnutí příspěvků evidují i státní mediální agentury provozované Íránem a Čínou. Twitter přitom donedávna používal štítky s nápisem "ruská státem řízená média" pro informování uživatelů o původu obsahu. Tím také omezoval online angažovanost Kremlu, protože tyto účty nemohly využívat propagaci k rozšíření okruhu sledujících nebo spoléhat na systém doporučení.

Štítky Twitter v tichosti odstranil poté, co National Public Radio (NPR) a další média protestovala proti plánu Elona Muska označit je za státem řízená média. NPR poté oznámilo, že nebude Twitter nadále používat, protože štítek byl mylný a nepřesný vzhledem k redakční nezávislosti NPR a mohlo by to poškodit její důvěryhodnost.

Závěry organizace Reset potvrdila Digitální výzkumná laboratoř Atlantické rady (DFRL), kde výzkumníci zjistili, že změny pravděpodobně provedl Twitter koncem minulého měsíce. Když Twitter začal používat štítky, mnoho označených účtů začalo postupně ztrácet sledující. Po poslední změně tyto účty zaznamenaly naopak velký nárůst.

Před touto změnou museli uživatelé, kteří chtěli sledovat ruskou propagandu, aktivně hledat daný účet nebo jeho obsah. Ten ale nyní může být propagován nebo doporučen jako jakýkoli jiný obsah. "Uživatelé Twitteru již nemusí aktivně hledat státem sponzorovaný obsah, aby ho viděli, může jim být jednoduše servírován," uvedl DFRL.

Musk v minulosti uvedl, že vidí jen malý rozdíl mezi státem financovanými propagandistickými agenturami, které provozují autoritáři, a nezávislými zpravodajskými zdroji na Západě. "Všechny zpravodajské zdroje jsou částečně propaganda," tweetnul, "některé více než jiné."

Nejen podpora propagandy, ale i šíření dezinterpretací

Nedávné změny, k nimž na Twitteru došlo, se nedotákají pouze médií. Sociální síť kromě kromě zrušení označení pro státem podporovaná média odstranila také modré ověřovací ikonky, které označovaly účty ověřených společností či osobností.

Ikonky jsou nyní zpoplatněny, některým účtům se je ale rozhodl Twitter udělit automaticky. Mezi nimi například i fake účtu @DisneyJuniorUK, který nemá s The Walt Disney a jeho televizí nic společného.

"Účet nazvaný @DisneyJuniorUK tweetoval nechutný obsah, ale podařilo se jej ověřit zlatým zaškrtnutím, než byl pozastaven," napsal server BBC s tím, že sám majitel účtu se podivoval nad tím, proč byl jeho účet ověřen.

Expert na sociální média Matt Navarra řekl serveru, že změny v ověřovacích ikonkách jsou "možná dosud největší Elonovou chybou na Twitteru." Podle něj se Twitter za posledních šest měsíců, od doby, kdy Musk převzal vlastnictví platformy, potácí od jedné krize ke druhé.

"Vytvořil živnou půdu pro falešné účty a dezinformace, bez způsobu, jak udržet své uživatele (nebo jiné značky) v bezpečí před nepořádkem, který sám způsobil. Nepřekvapilo by mě, kdybych se začalo po této chybě od Twitteru distancovat stále více značek," uvedl.

BBC upozorňuje, že problém s falešným Disney účtem demonstruje to, před čím kritici Elona Muska varovali. Falešné účty dostávají odznak pravosti, což jim dává možnost sdílet dezinformace pod falešnou maskou autority. Situace je zarážející o to více, že účet se ani nesnažil předstírat, že je oficiálním účtem Disney. Jak je tedy možné, že očividná parodie obdržela ověřovací ikonku?