Analytik vypočítal možné finanční ztráty kvůli koronaviru. Kolik peněz může stát?

Epidemie SARS v roce 2003 si vyžádala 8000 nakažených a 774 obětí. Světovému hospodářství způsobila škody zhruba za 40 miliard USD v tehdejší hodnotě, tedy 55,5 miliardy dnešních dolarů. Je to 1,2 bilionu korun, čili HDP České republiky za čtvrt roku.

Dlouhodobější efekt lze však podle Bartoně čekat u investic, které vždy klesají při rostoucí nejistotě. Zároveň v budoucnu pravděpodobně posílí investice do lékařského výzkumu, což může pomoci i v jiných otázkách zdravotnictví mimo chřipkové pandemie, dodal.

Případná pandemie koronaviru by se geograficky primárně dotkla nejvíce Číny a přilehlých regionů, doplnil analytik Raiffeisenbank Vít Hradil. Z ekonomických sektorů budou podle něj dopady nejcitelnější v oblastech, které stojí na cestování a shromažďování většího množství lidí, tedy turismus, ubytovací služby, pohostinství, letecká doprava, rekreace a volnočasové aktivity. Pokud by se problém dále zhoršoval, přijdou na řadu odvětví závislá na přeshraničním obchodu, nicméně to už by vyžadovalo razantní eskalaci vnímaného ohrožení, dodal.

Hlavním zasaženým sektorem je jakýkoliv, spojený s trávením volného času, doplnil Bartoň. Epidemie obecně zvyšují nákupy trvanlivých zásob, ty se pak však následně spotřebují po opadnutí pandemie, a tak jde jen o přesun spotřeby v čase. Při delším trvání by mohly být ohroženy některé dodávky z Číny, nicméně výroba je v Číně dostatečně prostorově rozmístěna, dodal.

Zpomalení čínské ekonomiky o jeden procentní bod vyvolává zpomalení ekonomik střední a východní Evropy od 0,25 do 0,3 procentního bodu, uvedl s poukazem na výpočty České národní banky analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. Pokud by tedy například šíření nákazy vedlo ke zpomalení čínské ekonomiky z šestiprocentního ročního růstu na pětiprocentní, Česko musí počítat s tím, že neporoste tempem 2,2 procenta, nýbrž 1,9 procenta.

To ovšem podle Kovandy předpokládá, že nákaza se po světě, a zejména do Evropy a do Česka, výrazněji nerozšíří. Pokud by se rozšířila, ovlivní vývoj české ekonomiky také zpomalení jiných pro ni klíčových ekonomik, jako je ta eurozóny nebo německá. A vedle toho by se neblaze projevilo vlastní šíření nákazy v ČR, uvedl.