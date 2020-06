Vědci potvrdili, co před 66 miliony let skutečně vyhubilo dinosaury

Asteroid velikosti města narazil do Země před 66 miliony let a ukončil tak vládu dinosaurů. Nová studie dokazuje, že věk velkých plazů skončil jedním špatným dnem a ne dlouhou klimatickou změnou, jak se mnozí domnívali.

„Ukazujeme, že jedině dopad asteroidu, mohl být skutečným důvodem vyhynutí dinosaurů,“ uvedl zakladatel studie Alessandro Chiarenza pro televizi CNN.

Aby vědci zjistili, zda za vyhynutí může asteroid, který zasáhl pobřeží Mexika nebo sopečná aktivita, která vypustila mračna měnící klima, použili badatelé geologické markery a složité matematické vzorce. Ty zahrnovaly informace o enviromentálních faktorech, jako jsou srážky a teplota, které potřeboval každý druh dinosaura k přežití.

Následně byli vědci schopni zmapovat, kde by tyto podmínky ještě existovaly po dopadu asteroidu a kde po období masivního vulkanismu. Zjistili, že srážka s asteroidem by zničila všechna potencionální místa výskytu dinosaurů. Naopak sopečná činnost by některé oblasti kolem rovníku ponechala k životu dinosaurů vhodná.

„Namísto použití pouze geologického záznamu k modelování vlivu na klima, které to mohlo způsobit, jsme tento přístup posunuli o krok vpřed a využili jsme i ekologický rozměr,“ prozradil paleoklimatolog a spoluzakladatel studie Alex Farnsworth.

Po dopadu asteroidu se podle studie vytvořilo klima, které bylo pro dinosaury smrtící. Globální teplota měla rapidně klesnout, mračna prachu měla zastínit po mnoho let slunce a všechny faktory měly vést k destabilizaci potravinových řetězců. Po pádu asteroidu měli zemřít všichni dinosauři s výjimkou těch, kteří se vyvinuli v ptáky. „Jednoho dne pro ně v mrknutí geologického oka všechno skončilo,“ komentoval studii Chiarenza.

Na Zemi došlo celkově k pěti hromadným vyhynutím a předpokládá se, že ve většině případů hrála velkou roli sopečná činnost. Nová studie ale tvrdí, že po vyhynutí dinosaurů mohla vulkanická aktivita pomoct s obnovením života.

„Nejvíce nás překvapilo, že vulkán Deccan mohl být dobrodinným hrdinou a zmírnit účinky takzavné „jaderné zimy“ způsobené asteroidem,“ podělil se Farnsworth. „Naneštěstí pro dinosaury nemohl kompenzovat ochlazení úplně. Naštěstí pro savce to stačilo a mohli tak ovládnout celou planetu Zemi“.