Bolestivé píchnutí se stane minulostí? Vědci vyvíjejí bezbolestné očkování laserem

Mechanismus agentuře popsal profesor z univerzity v nizozemském regionu Twente a výzkumník z Massachusettského technologického institutu (MIT) David Fernandez Rivas, který ho vymyslel.

Proces je podle něj rychlejší než komáří bodnutí a neměl by způsobovat žádnou bolest, protože nezasáhne nervová zakončení v pokožce. "Sklo obsahující kapalinu se během milisekundy zahřeje laserem, v kapalině se vytvoří bublina, která vytlačí kapalinu rychlostí alespoň 100 kilometrů za hodinu. To nám umožňuje proniknout do kůže, aniž bychom ji poškodili. Není vidět žádná rána ani vstupní bod,“ dodal.

Fernandez Rivas očekává, že vynález pomůže přilákat více lidí k očkování, zabrání riziku kontaminace ze špinavých jehel a sníží množství lékařského odpadu.

Vědci na otestování přístroje na vzorcích tkáně použili grant Evropské unie ve výši 1,5 milionu eur (38 milionů Kč). Očekávají, že tento měsíc podají žádost o financování testování na lidech. Podle Fernandeze Rivase může trvat zhruba jeden až tři roky, než bude metoda dostupná široké veřejnosti.

Podle terapeuta Henka Schenka, jenž nabízí sezení lidem, kteří se bojí očkování, má strach z jehel zhruba každý pátý Nizozemec. "Fobie z jehel je běžnější, než si možná myslíte. Lidé se to stydí přiznat,“ uvedl. V některých mohla vyvolat strach hospitalizace v dětství, jiní se prý bojí vzdát se kontroly nad svým tělem. Podle terapeuta potřebuje zhruba jeden člověk z 1000 opakovaná terapeutická sezení, aby se připravil na plánovanou injekci.