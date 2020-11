Další úspěch fotografů z ČR a SR. Snímek komety Neowise zveřejní NASA i BBC

Společný snímek českého fotografa a astronoma Petra Horálka a slovenského fotografa Tomáše Slovinského spojuje v jedné mozaice kometu v různých polohách z několika koutů světa. Mozaiku doplňuje panorama pohoří Vysoké Tatry, nad které autoři kometu symbolicky umístili. Horálek to sdělil v tiskové zprávě.

Snímek Proměny komety Neowise dnes zveřejní web Earth Science Picture of the Day, za kterým stojí bývalý dlouholetý pracovník NASA Jim Foster. Web každý den zveřejňuje jeden snímek, který zobrazuje mimořádné či zajímavé děje či scenérie na planetě Zemi. V listopadu se fotografie rovněž objeví ve výběru Astrophotography Gallery v britském časopise o astronomii BBC Sky at Night.

Neowise byla podle Horálka letos v létě nejlépe pozorovatelnou kometou na severní polokouli od roku 1997, kdy zazářila vlasatice Hale-Bopp. Snímek Horálka a Slovinského ukazuje na jedné fotografii postupný vývoj jasnosti a ohonů komety. Oba autoři kvůli vzniku mozaiky fotografovali kometu od počátku její viditelnosti 9. července až po její zeslábnutí na večerní obloze 2. srpna. Podobu komety zaznamenali na různých místech v Česku, Polsku, na Slovensku a také na Krétě.

"Neboť poloha komety se vůči hvězdám na nebi při pozorování v jeden okamžik z různých míst na Zemi nijak nelišila, bylo nakonec možné nasnímané obrazy komety matematicky vložit do jedné oblohové mozaiky, a ukázat tak vývoj komety pro každý druhý den," popsal vznik snímku Horálek. Složený snímek různých podob komety Neowise pak autoři umístili do snímku noční oblohy nad Vysokými Tatrami, aby připomněli historii československé astronomie.

"Přímo tam - na Lomnickém štítě, Skalnatém plese a také ve Staré Lesné pod Tatrami - dosáhli Čechoslováci v poválečném období velkých úspěchů, mj. právě v oblasti objevů komet," uvedl Horálek. Na zachycení masivu s noční oblohou ve správné konstelaci měl Slovinský, který Tatry pro mozaiku fotil, časové okno jen půl hodiny. "Tomáš nejen že musel absolvovat náročnou túru s vidinou nejistého počasí v inkriminovaném fotografickém okně, ale riskoval svůj holý život, neboť oblast je známa pro výskyt nebezpečných hnědých medvědů," doplnil Horálek.