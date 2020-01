Město se bude nacházet na úpatí hory Fudži na místě továrny automobilky, která se má koncem letošního roku zavřít. Firma pro svůj projekt zvolila název Tkané město, což odkazuje na počátky Toyoty jako výrobce tkalcovských strojů. Bude se rozkládat na rozloze 71 hektarů a v počátku má mít 2000 obyvatel.

