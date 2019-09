V 80. letech vytvořili Sověti skutečné zařízení ke "zničení světa“. Rusové ho stále mají

„V případě jaderného útoku na danou zemi je zařízení doomsday navrženo k zahájení intenzivního odvetného jaderného útoku na útočníka, bez ohledu na to, zda v napadené zemi někdo zůstal naživu, aby jej nařídil,“ napsal server foxtrotalpha.japlonik.com.

Důvod, proč se Sověti rozhodli vybudovat systém Dead Hand, souvisel s pokroky v americké raketové technologii v 80. letech. Předtím se očekávalo, že jaderná válka bude zpočátku bojována s mezikontinentálními balistickými raketami (ICBM).

ICBM jsou obvykle detekovatelné a cílová země má obecně asi 30 minut, což je dost času na to, aby zahájila protiúder.

Američané získávali v 80. letech lepší přesnost se svými raketovými odpalovacími systémy založenými na ponorkách. Znamenalo to, že mohli provést přesné jaderné údery poblíž Sovětského svazu. Zkrátili také dobu, kdy bylo vypuštění detekováno na pouhé tři minuty. To samozřejmě není dostatečný čas na to, aby bylo možné uskutečnit účinný protiútok.

Sověti potřebovali nějaký způsob, jak zajistit, že bude možná odveta. Tady přichází na řadu zařízení Doomsday Dead Hand, které bylo původně pouze záložním systémem pro nouzovou komunikaci. Je to velká komplikovaná síť vzájemně propojených systémů. Postupně byl systém rozšířen, aby poskytoval plně automatickou funkci protiútok. Srdcem systému je „velící raketa“.

Vysílač rakety by nahradil zničenou pozemní komunikaci, vysílal by příkazy k přijímacím zařízením na všech pozemních balistických raketách, ponorkových spouštěčích a bombardovacích letadlech.

Příkazy rakety jaderným zbraním a zařízením by měly zahájit odvetný úder k předem stanoveným cílům. To vše se samozřejmě stane až poté, co se zjistí, že došlo k prvnímu úderu proti sovětskému území. Celý systém je aktivován, pokud se vysoce postavený člověk rozhodne jej zapnout, ideálně dlouho před skutečným jaderným úderem.

Systém byl aktivován v dobách obecného napětí mezi Sověti a Američany. Po aktivaci zůstává systém v klidu.

Server Foxtrotalphia.jalopnik.com také popsal, jak by Dead Hand věděl, jestli zbraň zasáhla sovětskou půdu. Systém měl síť senzorů pro kontrolu seismických poruch odpovídajících jadernému úderu, mohl kontrolovat úrovně záření, monitoroval komunikaci a intenzitu komunikace na vojenských rádiových kmitočtech a mohl zjistit, zda lidé stále žijí.

V reálné jaderné krizi by komunikační rakety vypuštěné automaticky vysílaly palebné příkazy pro jaderné rakety v Rusku, Bělorusku, Kazachstánu a na Ukrajině. Stroj doomsday zajišťuje masivní salvu těchto raket bez účasti místních posádek. Velitelé zbraní v terénu mohou být zcela přemostěni.

Pokud chcete, aby zařízení doomsday fungovalo jako způsob, odstrašující hrozby pro potenciální útočníky, musí potom vědět, že zařízení existuje.