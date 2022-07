Vědci hledají chybějící dílek skládačky. Jak se z vlků stali dnešní psi?

Psi byli prvními zvířaty, která lidé domestikovali, což se pravděpodobně stalo někdy před 15.000 až 30.000 lety, když žili jako lovci a sběrači.

"Většina ostatních zvířat prošla domestikací až po nástupu zemědělství," řekl hlavní autor studie Anders Bergström z londýnského Institutu Francise Cricka. "Je podle mě velmi fascinující, že lidé v době ledové vyrazili ven a vytvořili si vztah s tímto divokým predátorem," poznamenal.

Jak k tomuto procesu došlo, však zůstává nejasné.

"Nevíme, kde se to stalo, co to bylo za skupinu lidí, která to udělala, jestli se to stalo jednou nebo vícekrát a podobně," řekl Bergström. "Takže to zůstává jednou z velkých záhad v lidské prehistorii," dodal.

Nejnovější výzkum není první, který se touto záhadou zabývá. Nedávná studie mimo jiné naznačila, že vlci byli domestikováni nezávisle na sobě v Asii a Evropě, ale pouze první z nich přispěl k původu moderních psů.

"Klíčovým zjištěním naší studie je naopak to, že psi mají dvojí původ," uvedl Bergström.

Bergström a jeho kolegové v časopise Nature uvádějí, že analyzovali 72 genomů pradávných vlků, kteří žili v Evropě, na Sibiři a v Severní Americe před 100.000 lety, z nichž 66 bylo poprvé sekvenováno. Tým je porovnal s genomy raných a moderních psů.

Výsledky ukazují, že celkově jsou psi geneticky nejpodobnější dávným sibiřským vlkům, i když se nejedná o jejich přímé předky.

"V podstatě to naznačuje, že psi byli domestikováni někde v Asii," řekl Bergström, i když podle něj není možné přesně určit místo.

Zatímco u některých z prvních psů, například na Sibiři, v Americe, východní Asii a severovýchodní Evropě, se ukázalo, že jejich předci pocházejí výhradně z asijských vlků, u jiných, zejména v Africe a na Blízkém východě a v menší míře i v Evropě, byl zjištěn další genetický příspěvek populace západních vlků šedých.

A co víc, příspěvek od této západní populace vlků se podle něj projevuje u všech dnešních moderních psů - i když největší je u těch z Blízkého východu a Afriky, jako je plemeno basenji.

Otázky však zůstávají. "Stále nedokážeme říci, zda došlo ke dvěma nezávislým domestikacím, po nichž následovalo sloučení těchto dvou populací, nebo zda se uskutečnil pouze jeden domestikační proces, po němž následovalo smíšení s divokými vlky," uvedl Bergström a dodal, že zbývá určit geografický původ našich psích společníků.

"Pátrání po tom, odkud přesně psi pocházejí, pokračuje," řekl.