Afrika dostane další statisíce vakcín proti opičím neštovicím

Darované množství představuje 20 procent ze skladových zásob této vakcíny, které Španělsko má. Madrid zároveň vyzval Evropskou komisi, aby navrhla všem členským státům EU darovat také 20 procent svých zásob.

"Nemá smysl skladovat vakcíny, když není žádný problém, a nyní je čas to ukázat," uvedlo španělské ministerstvo.

Španělsko plánuje darovat 100 000 ampulí, což vystačí na 500 000 dávek. V prohlášení však neupřesnilo, kterým africkým zemím budou vakcíny darovány.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila v polovině srpna stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu kvůli šíření opičích neštovic poté, co se nemoc začala šířit z Konžské demokratické republiky do sousedních zemí. Nová varianta viru Clade 1b vzbudila obavy kvůli rychlosti šíření.

Švédsko tento měsíc jako první evropská země ohlásilo případ nákazy novou variantou Clade 1b. Infikovaný pacient se však nakazil během návštěvy africké země, kde se nemoc šíří.

Španělská ministryně zdravotnictví Mónica Garcíová minulý týden uvedla, že Španělsko má dostatečné zásoby vakcín. Kromě Španělska oznámily darování 100 000 dávek vakcíny proti mpoxu také Francie a Německo, uvádí agentura AFP.