Masakry demonstrantů v Súdánu: Přes 250 mrtvých, premiér spustil vyšetřování

V Súdánu panuje chaos od dubna, kdy súdánská armáda svrhla diktátorského prezidenta Umara Bašíra. Převratu předcházelo několik měsíců masových protivládních protestů v metropoli Chartúmu. Demonstranti ale zůstali v ulicích i po Bašírově pádu a požadovali rychlý přechod k civilní vládě.

zdroj: YouTube

Na sdílení moci se zástupci opoziční koalice a armády poprvé shodli začátkem července. V srpnu podepsaná dohoda pak stanovila zřízení svrchované rady, jedenáctičlenného orgánu, který bude zemi přechodně řídit asi tři roky. Sestávat má z pěti zástupců armády, pěti zástupců prodemokratického hnutí a z jednoho civilisty, na kterém se mají obě strany domluvit. Armáda bude radě předsedat prvních 21 měsíců, civilisté vládu převezmou na zbývajících 18 měsíců.

Opozice žádala, aby byl součástí dohody i požadavek mezinárodního vyšetřování krvavých policejních zásahů, generálové ale trvali pouze na interním súdánském šetření.

Nejkrvavější incident se odehrál 3. června, kdy policie a polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF) násilně rozehnaly pokojný protest. Podle úřadů toho dne zemřelo 87 lidí, protestující však tvrdí, že mrtvých bylo téměř 130.

Podle premiéra Abdally Hamdúka bude nové vyšetřování vést sedmičlenný výbor tvořený vysoce postaveným soudcem, nezávislým odborníkem i zástupci ministerstva obrany a vnitra. Šetření by mělo být ukončeno do šesti měsíců a v případě, že to bude potřeba, mohou členové výboru požádat o pomoc Africkou unii, dodal Hamdúk.