Občanská válka definitivně u konce? Jižní Súdán má novou koaliční vládu

O podobné řešení dlouhodobé krize se země v minulosti pokusila už dvakrát, ale dohoda byla vždy porušena a boje obnoveny. V občanské válce, která začala v roce 2013, přišlo o život kolem 400.000 lidí.

Válka vypukla jen dva roky poté, co Jižní Súdán získal nezávislost. Proti sobě v ní stáli stoupenci Kiira a Machara. Jmenování Machara viceprezidentem mělo situaci vyřešit už v letech 2013 a 2016, krátce po jmenování ale začaly znovu boje a Machar ze země uprchl. S pomocí tlaku ze zahraničí byla mírová dohoda vyjednána v roce 2018.

Machar a Kiir vyzkoušeli trpělivost dárců, k nimž patří zejména OSN, když loni dvakrát nedodrželi lhůty pro sestavení koaliční vlády. Nejnovější termín měl vypršet dnes a oba politici se tentokrát dokázali dohodnout.

First Vice President Riek Machar being congratulated by President Kiir after being sworn in. #SouthSudan pic.twitter.com/HXwuQPwkd5