Ruce pryč od Libye, žádá OSN zainteresované státy. Mírová jednání jsou na dobré cestě

Vyjednavači se podle ní zatím shodli na otevření pozemních a leteckých cest, píší agentury Reuters a AFP.

Zástupci znesvářených stran zasedli k jednacímu stolu v ženevském sídle OSN v pondělí a podle Williamsové si ani jedna strana nepřeje stupňování vojenského konfliktu; naopak chtějí zachovat "nynější klid na frontové linii".

