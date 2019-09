Skupinu soudil vojenský tribunál v Blidě. Ze spiknutí byli kromě jednašedesátiletého Butefliky obviněni také dva bývalí generálové a předsedkyně krajně levicové strany. Původně se hovořilo o tom, že by mohli dostat tresty smrti, avšak generální prokurátor nakonec požadavek změnil na 20 let vězení.

Younger brother of Algeria’s former president #Bouteflika , plus two former heads of security and the leader of a Trotskyite party, sentenced to 15 years in prison respectively for plotting against the state authority. #Algeria https://t.co/IpSfLcnTBg