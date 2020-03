Svět paralyzují statisíce nakažených. V Zimbabwe stačil jeden

Rychlá smrt novináře, proslulého svými komentáři o politické a sociální situaci, coby první oběti koronaviru v zemi představuje nežádoucí milník. Makamba zemřel po necelých třech dnech od určení diagnózy a jeho smrt šokovala Zimbabwe. Nezachránila jej ani skutečnost, že pocházel z bohaté a významné rodiny. Její členové tvrdí, že toto úmrtí odhalilo nepřipravenost zimbabwského zdravotnictví reagovat na ohrožení koronavirem. "Vláda je špatně připravena koronavirus zvládnout," řekl novinářův starší bratr Tawanda Makamba listu Daily News.

Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že novinář byl vůči nákaze zranitelný, zrovna se zotavoval z listopadové operace, při níž mu lékaři odstranili nádor z plic. Rodina připouští, že měl oslabený imunitní systém, nicméně trvá na tom, že zemřít nemusel.

Jen málo vlád dokázalo připravit veřejné zdravotnictví na to, aby dokázalo čelit tak velké krizi. Když koronavirus postupoval Asií, Evropou a Amerikou, Zimbabwe sledovalo, jak si pod tlakem počínaly silnější ekonomiky s vyspělejší zdravotní péčí. Ukázalo se, že nedostatek lůžek, ochranných pomůcek a životně důležitého vybavení, jako jsou ventilátory pomáhající dýchat, jsou globální problém.

Rozdíl spočívá v tom, že mnoho zemí bylo ochromeno stovkami a pak tisíci pacientů. Zimbabwe ochromil jediný, poznamenal server.

"Svět musí vědět, co se stalo," řekl BBC Zororův bratr Tawanda.

Zororo Makamba se vrátil z New Yorku s příznaky onemocnění. O tom, že je to obyčejná chřipka, jej podle rodiny ujistil i jeho lékař. Ale jeho stav se zhoršoval. V pátek 20. března podstoupil test na koronavirus s pozitivním výsledkem. Ale jeho přijetí do izolace se pozdrželo, protože nemocnice nebyla připravena. Nakonec byl přijat, přestože v nemocnici nebyl žádný ventilátor, který by mu pomohl dýchat. V pondělí ráno zemřel.

Úřady popírají, že by zemřel v důsledku nedbalosti. Nemocniční personál "vykonal vše, co mohl, aby mu zachránil život". Ale připouštějí, že klinika potřebné ventilátory neměla. Nedostala od ústřední vlády potřebné prostředky, aby se vybavila zařízením, které je k léčbě případů nákazy koronavirem nutné.

Prezident Emmerson Mnangagwa mezitím uvedl, že "každým dnem zvyšujeme naši schopnost reagovat", a vyhlásil od pondělka omezení volného pohybu.

Ale stav Wilkinsovy nemocnice vypovídá o širším problému africké země. Zdravotnictví tam upadá desítky let. V nejhorších chvílích veřejné nemocnice neměly tekoucí vodu, ani prášky proti bolesti. Doktoři tvrdí, že někdy museli prát obvazy, aby je mohli znovu použít. Kritici ze situace obviňují vládu a zdůrazňují, že nejvyšší představitelé se nechávají léčit v cizině.

Čínský milionář Jack Ma mezitím daroval velkou zásilku ochranných pomůcek a testů. Wilkinsova nemocnice díky čínské pomoci dostala ventilátory a podstupuje renovaci. Ale pro Makambu je to už příliš pozdě.

"Jeho osamělá a bolestná smrt nám všem připomíná, o jaké změny usilujeme. Odhalila lži vlády a opozice," poznamenal mediální vlastník Trevor Ncube.