Agentura OSN obvinila Izrael z mučení jejích členů

"Někteří naši zaměstnanci uvedli, že byli donuceni k přiznání mučením a špatným zacházením," uvedla UNRWA ve stanovisku zaslaném agentuře AFP.

UNRWA zaměstnává přibližně 30.000 lidí v Pásmu Gazy, Předjordánsku, Libanonu, Jordánsku a Sýrii. Několik zemí, včetně Spojených států, Británie, Německa a Japonska, pozastavilo financování UNRWA v reakci na obvinění ze strany Izraele, že 12 jejích zaměstnanců se podílelo na útoku na Izrael ze 7. října.

Izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac už dříve uvedl, že jeho vláda má důkazy spojující UNRWA s terorismem a plánuje je předložit komisi OSN, která prověřuje aktivity UNRWA.

"Předložíme všechny důkazy zdůrazňující vazby (agentury) UNRWA na terorismus a její škodlivé účinky na regionální stabilitu. Je nezbytné, aby tato komise odhalila pravdu," napsal Kac ve statusu na sociální síti X.

Podle televize Al-Džazíra Kac navíc přivítal jmenování nezávislé komise OSN pro vyšetřování aktivit UNRWA a zopakoval výzvu, aby ředitel UNRWA Philippe Lazzarini odstoupil.

Panarabská televize připomněla, že Izrael se už léta snaží o zrušení UNRWA. Tyto výzvy zintenzívnil poté, co se údajně ukázalo, že 12 zaměstnanci UNRWA byli 7. října zapojeni do teroristického útoku komand militantního palestinského hnutí Hamás na Izrael.

UNRWA však opakovaně upozorňuje, že Izrael nepředložil žádné důkazy na podporu tvrzení, že někteří pracovníci UNRWA jsou členy Hamásu.

UNRWA, nominovaná na Nobelovu cenu za mír, varovala, že v případě výrazného snížení financování bude nucena ukončit svou činnost do konce února. OSN oznámila, že provede audit činnosti UNRWA a na základě výsledků tohoto vyšetřování rozhodne, zda by měla být činnost agentury pozastavena.

Několik zemí, včetně USA, Velké Británie, Německa a Japonska, pozastavilo financování UNRWA poté, co Izrael obvinil 12 pracovníků této agentury, že se loni v říjnu zapojili do útoku palestinského militantního hnutí Hamás na Izrael.

UNRWA žádala nezávislé vyšetření těchto obvinění a tvrdí, že ihned po obviněních propustila dotčené zaměstnance a zahájila vlastní vyšetřování.

Generální tajemník OSN António Guterres slíbil urychlené nezávislé vyšetřování. Několik šéfů agentur OSN vyjádřilo obavy, že ukončení financování UNRWA by mělo katastrofální následky pro Pásmo Gazy.

Agentura OSN pro palestinské uprchlíky vznikla v roce 1949 po první arabsko-izraelské válce. Původní cíl UNRWA, snížení počtu uprchlíků a jejich úspěšná integrace, se v průběhu let nerealizoval.

S ročním rozpočtem přesahujícím jeden a půl miliardy dolarů a více než 30 000 zaměstnanci se UNRWA stala cílem kritiky kvůli nedostatečné kontrole financí a rozšiřování kategorií osob, které mohou čerpat její služby.

Spor se zhoršil poté, co Izrael obvinil UNRWA, že umožnila palestinskému militantnímu hnutí Hamás využívat agenturní infrastrukturu v pásmu Gazy pro vojenské účely." Generální tajemník OSN António Guterres se ve stejný den setkal s hlavními dárcovskými zeměmi.

UNRWA uvedla, že ve spojitosti s obviněními vůči jejímu personálu reagovala promptně. Snížení financování však podle jejího vyjádření ovlivní běžné Palestince.

Doporučené články Kvůli rozhodnutí ICC o válce v Pásmu Gazy zasedne Rada bezpečnosti OSN

Guterres vyzval dárcovské země, aby zaručily pokračování činnosti UNRWA. Upozornil na to server France24. "Ačkoli mám pochopení pro jejich obavy a sám jsem byl těmito obviněními zděšen, důrazně žádám vlády, které pozastavily své příspěvky, aby přinejmenším zaručily kontinuitu operací UNRWA," uvedl Guterres v prohlášení.

UNRWA oznámila, že propustila více zaměstnanců obviněných Izraelem a začala je vyšetřovat. Urychlené nezávislé vyšetřování přislíbil i Guterres. "Ohavné údajné činy těchto zaměstnanců musí mít následky," řekl.

"Desetitisíce mužů a žen, kteří pracují pro UNRWA, mnozí z nich v nejnebezpečnějších situacích pro humanitární pracovníky, by neměly být trestáni," dodal Guterres s tím, že je třeba uspokojit základní potřeby obyvatel, kterým tito zaměstnanci poskytují služby.

Šéf OSN potvrdil, že z 12 obviněných zaměstnanců bylo devět propuštěno, jeden je mrtvý a "identita dvou dalších se objasňuje." Více než 30 000 pracovníků organizace poskytuje služby včetně vzdělávání, základní zdravotní péče a humanitární pomoci palestinským uprchlíkům v pásmu Gazy, Předjordánsku, Jordánsku, Sýrii a Libanonu.

Server Wall Street Journal s odkazem na izraelské zpravodajské služby ale uvedl, že nejméně 1200 zaměstnanců agentury OSN jsou členy teroristických skupin Hamás nebo Islámský džihád. Toto číslo představuje asi 10 procent zaměstnanců UNRWA v Gaze.

Pracovníci agentury UNRWA se také pravděpodobně podíleli na únosu Izraelky, převáželi munici či tělo mrtvého izraelského vojáka a zapojili se i do loňského útoku na jih země. Vyplývá to z dokumentu americké vlády, jehož podrobnosti v pondělí zveřejnil portál The Times of Israel.