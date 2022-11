Američané volí Kongres, čeká se úspěch Trumpových republikánů

Američané budou rozhodovat o složení celé 435členné Sněmovny reprezentantů a obsazení 35 ze 100 křesel v Senátu. Vedle toho je čeká také vybírání guvernérů 36 států a tří teritorií či nových zástupců ve státních zákonodárných sborech.

Největší pozornost se upírá na Kongres, nad kterým teď mají kontrolu demokraté. Očekává se těsný souboj o Sněmovnu reprezentantů i o Senát. Pokud alespoň jednu z komor ovládnou republikáni, budou moci blokovat zákony, které ke schválení předkládají demokraté. Průběžné volby jsou také označovány za referendum o prezidentovi. Volební neúspěch demokratů by mohl oslabit Bidena a obnovit výzvy, aby demokratickou kandidaturu do Bílého domu v roce 2024 přenechal někomu jinému.

Ovládnutí Kongresu republikány by také mohlo přispět k tomu, že bývalý republikánský prezident Donald Trump bude za dva roky znovu kandidovat do Bílého domu. Otázkou je i případná další vojenská pomoc Ukrajině. Někteří republikáni již naznačili, že by se v případě jejich volebního úspěchu mohla zkomplikovat.

V závěrečné fázi volební kampaně se nejvíce projevovala vysoká inflace a obavy Američanů o stav ekonomiky, přestože letošní rok s sebou přinesl řadu zásadních témat, jako je válka na Ukrajině, ochrana klimatu, střelecké útoky nebo zrušení celostátního práva na potrat americkým nejvyšším soudem.

Volby se navíc konají v době, kdy jsou USA nejvíce politicky rozdělené za poslední desítky let. Zvláštní výbor Sněmovny reprezentantů stále vyšetřuje násilné vniknutí Trumpových stoupenců do sídla Kongresu 6. ledna 2021. Obavy z politického násilí prohloubil také říjnový útok na manžela demokratické šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové.

Oficiální volební výsledky ze všech klání nebudou známy během volební noci, připomněla americká média. Mnoho lidí totiž hlasuje na dálku nebo v předstihu. Volby ve Spojených státech jsou navíc značně decentralizované.