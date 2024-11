Američané nevolí jen prezidenta. Rozhodují o politické budoucnosti země

Sněmovna reprezentantů, dolní komora Kongresu, má 435 členů. Momentálně ji kontroluje Republikánská strana s 220 křesly, zatímco demokraté mají 212 mandátů a tři místa zůstávají neobsazená. V Senátu mají demokraté mírnou většinu díky podpoře čtyř nezávislých senátorů, což jim poskytuje těsnou většinu 51 hlasů ze 100.

Průzkumy veřejného mínění před volbami naznačují těsný souboj nejen o Bílý dům, ale i o kontrolu nad Kongresem. Podle odhadů by se rozložení sil mohlo změnit. Pokud by se prognózy naplnily, mohlo by dojít k historickému rozdělení, kdy by demokraté získali většinu ve Sněmovně reprezentantů a Senát by připadl republikánům.

Role Kongresu je důležitá i z mezinárodního hlediska. Sněmovna reprezentantů má výlučné právo rozhodovat o financování a rozpočtových otázkách. Všechny zákony týkající se financí, včetně zahraniční pomoci, musí vznikat v této komoře.

To znamená, že pokud chce prezident USA schválit finanční pomoc například pro Ukrajinu nebo Izrael, musí návrh projít nejprve sněmovnou. Kromě toho má sněmovna i vyšetřovací pravomoci a zahajuje procesy ústavní obžaloby, jak tomu bylo dvakrát u exprezidenta Donalda Trumpa. Pro impeachment je nutný souhlas i Senátu.

Senát, kromě hlasování o impeachmentu, hraje klíčovou roli v zahraničních otázkách, zejména prostřednictvím vlivného Výboru pro zahraniční vztahy. Tento výbor schvaluje zahraniční pomoc, zbraňové obchody a má vliv na ratifikaci mezinárodních smluv.

Výsledky těchto voleb tak mohou zásadně změnit politickou dynamiku v USA. Nové rozložení sil v Kongresu může ovlivnit jak domácí, tak i zahraniční agendu, a to především v oblasti rozpočtu, zahraniční pomoci a vojenské spolupráce s dalšími státy.