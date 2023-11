Americký ministr obrany Lloyd Austin nečekaně přijel na Ukrajinu

Austin, který přijel do ukrajinské metropole vlakem z Polska, plánuje setkání s významnými ukrajinskými činiteli. Během svého pobytu v Kyjevě oznámil, že přijel, aby "doručil důležitou zprávu - Spojené státy budou i nadále stát s Ukrajinou a jejím bojem za svobodu proti ruské agresi, a to jak teď, tak i do budoucna."

Tato návštěva je druhou cestou šéfa Pentagonu na Ukrajinu od ruské invaze loni 24. února. Současná návštěva ale probíhá za odlišných okolností než ta předchozí.

Naposledy byl v Kyjevě v dubnu 2022, kdy měla Ukrajina plnou podporu ze strany západního světa. Nyní je pozornost světového dění upřena na konflikt v Pásmu Gazy, což odvádí pozornost od situace ve východní Evropě.

Americký ministr obrany se však snaží potvrdit americký závazek vůči Ukrajině i přes změnu priorit. Konflikt v Pásmu Gazy a záležitosti na Blízkém východě, kterým Washington věnuje pozornost, zahrnuje posílání letadlových lodí, stíhaček a vojenských jednotek do této oblasti.

Zároveň Spojené státy podnikají kroky proti Íránem podporovaným milicím, které útočí na americké základny v Iráku a Sýrii.