Biden musel vysvětlovat výrok ze čtvrteční debaty s Trumpem

"Ano, snažil bych se o přechod od ropného průmyslu, protože přispívá značným způsobem ke znečištění," odpověděl Biden.

Bidenův volební tým byl nucen tento výrok vysvětlovat. Ujistil, že kandidát mluvil o tom, že chce ukončit subvence tomuto odvětví, nikoli zavřít celý sektor. Podle analytiků Biden mohl tímto výrokem přijít o voliče ve státech závislých na ropných provozech.

Trump se tématu drží v naději, že tak Bidena, který zatím vede v průzkumech, oslabí. Na setkání s příznivci na Floridě řekl, že si myslí, že Biden "přišel tímto výrokem o pět nebo šest států". "Jste rádi, že platíte za galon benzinu dva dolary a méně?" volal na shromážděné. Republikánský senátor Lindsey Graham hned po debatě řekl, že Biden prohlášením o ropě právě ztratil (voliče v) Pensylvánii. Texaský guvernér Greg Abbott zase uvedl, že Biden právě škrtl výplatní pásky "těžce pracujících texaských rodin".

Jak poznamenal analytik zpravodajské stanice BBC, Trump si myslí, že se mu podaří získat velkou podporu ve státech jako Texas nebo Pensylvánie, kde sídlí velké petrochemické provozy.

Biden ve čtvrteční debatě k tématu ekologie řekl, že by fosilní paliva měla být nahrazena obnovitelnými zdroji energie a že by USA měly postupně dokázat omezit emise na nulu. Většina demokratů sice vítá omezení závislosti na ropě a plynu v rámci boje proti klimatické změně, ale zároveň je jasné, že je toto téma politicky citlivé v průmyslových státech jako Pensylvánie, Texas nebo Ohio.

Bidenovi poradci proto rychle začali vysvětlovat, že měl bývalý viceprezident na mysli postupné ukončení podpory podniků vyrábějících fosilní paliva, nikoli celý sektor. K věci se na jedné akci kampaně v pátek vyjádřila i Kamala Harrisová, která kandiduje na post Bidenovy viceprezidentky. "Abychom si udělali jasno. Joe Biden nezakáže frakování, bude řešit pomoc ropným podnikům. Víte dobře, že prezident (Trump) s oblibou věci vytrhává z kontextu," řekla s poukazem na ekology značně kritizovaný způsob těžby ropy a plynu. V USA ale právě frakování zvýšilo ropnou produkci a pomohlo snížit ceny benzinu.

Aktivisté za boj proti klimatické změně považují postupné vysazování ropných podniků za logický důsledek Bidenova klimatického plánu, který počítá s tím, že USA by měly do 15 let využívat "čistou" energii. Vědci prosazují ukončení emisí takzvaných skleníkových plynů na celé planetě do roku 2050, má-li se zabránit ohromné klimatické krizi, která by znamenala i masové přesuny lidí prchajících před horkem, záplavami a lesními požáry.