Časovaná bomba? Brazílie s "chřipečkou". Za den přes 7000 případů nákazy koronavirem

Denní nárůst nakažených v Brazílii, která má 210 milionů obyvatel, patří v současné době k největším na světě. Experti navíc varují, že reálná čísla jsou mnohem vyšší, protože Brazílie provádí ve srovnání s jinými státy jen velmi málo testů.

Ve středu Brazílie zaregistrovala 6276 nových případů nákazy koronavirem, což bylo dosud nejvyšší číslo. Dnes je nově infikovaných ještě o tisícovku více - 7218.

Brazílie je nejhůře postiženým státem Latinské Ameriky. Brazilský prezident Jair Bolsonaro pandemii dál zlehčuje, nemoc covid-19 označuje za "chřipečku" a tvrdí, že klíčové je zachovat chod ekonomiky.

K nejhůře postiženým brazilským městům patří Manaus v Amazonii. V hlavním městě brazilského státu Amazonas nyní pohřbívají mrtvé po pěti do hromadných hrobů, píše agentura Reuters. Brzy se ve městě nebude dostávat rakví. Zatímco běžně bývá v Manausu uloženo k odpočinku 30 zemřelých denně, v sobotu to bylo 98 a v neděli dokonce 140, uvedl list The Guardian.

Starosta města prohlásil, že v květnu očekává 4000 pohřbů, tedy čtyřikrát více než normálně. Úřady povolují účast na pohřbech pouze třem příbuzným a doporučují rodinám zpopelnění zemřelých.

Podobné problémy jako Manaus začínají pociťovat i další brazilská města. V Riu de Janeiro hřbitovy uspíšily výstavbu nadzemních hrobek, aby byly schopné zvládnout množství zemřelých.