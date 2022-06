Cena benzinu v USA poprvé dosáhla pěti dolarů za americký galon

Podle CNN cena pět dolarů za galon benzinu se již stala běžnou v mnoha částech Spojených států. Odborníci navíc předpokládají, že cena benzinu se bude i nadále zvyšovat a během letních měsíců by mohla vystoupat až na šest dolarů. Tato cena je ostatně už běžná v některých amerických státech. Například v Kalifornii průměr nyní činí 6,43 dolaru za galon.

Ceny benzinu v USA začaly stoupat v polovině dubna, kdy galon pohonných hmot stál zhruba čtyři dolary. Cena se tak během dvou měsíců zvýšila o zhruba čtvrtinu.

Podle společnosti GasBuddy, která rovněž monitoruje ceny pohonných hmot, v pátek poprvé průměrná cena nafty v USA vystoupala na 5,76 dolarů (135 korun) za galon, napsal deník The Washington Post. přepočtu to je zhruba 35,6 koruny za litr.

Růst cen benzinu není nepříjemnou zprávou jen pro automobilisty. Dražší pohonné hmoty se promítají do mnoha výrobních a spotřebitelských odvětví, což vede k růstu inflace. V pátek americké ministerstvo práce oznámilo, že v květnu meziroční růst cen zrychlil na 8,6 procenta. To bylo více než předpokládali analytici.

Do vývoje cen pohonných hmot se promítá mimo jiné embargo, které západní země vyhlásily na ruskou ropu. Spojené státy sice z Ruska nedovážely významné množství ropy, embargo vyhlášené na začátku června Evropskou unií se ale promítlo do vývoje na globálních trzích. Další z důvodů růst cen je podle CNN i ten, že některé americké rafinerie preferují vyvážet svou výrobu do Kanady a Evropy, kde za ně utrží více peněz, a na americkém trhu je pak omezená nabídka.

Podle deníku The Washington Post Američané nejsou zvyklí na tak vysoké ceny pohonných hmot. Deník poukazuje na výsledky svého výzkumu, podle kterého 44 respondentů nenačerpalo do svého vozu "plnou nádrž" právě kvůli vysokým cenám. Drtivá většina Američanů si také myslí, že výrobci využili situace, aby si navýšili marže. Ceny pohonných hmot se tak stávají velkou nepříjemností pro administrativu prezidenta Joea Bidena, kterou čekají na podzim volby do Kongresu. "Potíž spočívá v tom, že neexistuje jednoduchá cesta, jak zkrotit (ceny) za použití politických nástrojů," uvedl analytik Eswar Prasad.