Chicago dalo odstranit sochy Kryštofa Kolumba, chce tak snížit napětí ve městě

Lightfootová ve zdůvodnění k odstranění soch uvedla, že je to dočasné opatření, které má zamezit nebezpečným střetům mezi policií a demonstranty.

S pomocí velkého jeřábu byla jedna ze soch vynesena z Grantova parku v centru města už ve tři hodiny ráno místního času (10:00 SELČ). Na místě bylo několik lidí, kteří projevovali radost, a kolem projíždějící automobily troubily. O dvě a půl hodiny později odvezli pak sochu z Arrigova parku ve čtvrti označované jako Malá Itálie.

The Columbus Statue in Chicago has been removed. #Chicago #Columbus pic.twitter.com/Q8Fp94WeGG