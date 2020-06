Drama v Novém Mexiku: Při protestu u sochy dobyvatele byl postřelen člověk

Nepokoje souvisí s protesty, které v USA vypukly po úmrtí černocha George Floyda při zákroku bělošského policisty.

Socha stojí před městským muzeem v Albuquerque. V pondělí večer místního času (nad ránem SELČ) se tam vyostřil spor mezi demonstranty, kteří chtěli sochu svrhnout, a skupinkou ozbrojených mužů, kteří ji přišli bránit. Protestující následně přehodili přes sochu řetěz a začali za něj tahat. Jeden z nich opakovaně sekal do základny památníku krumpáčem.

Krátce nato zaznělo několik výstřelů, uvedla AP. Na místě následně zasáhly pořádkové síly slzným plynem a zábleskovými granáty, které střelce zadržely a snažily se dav rozehnat. Policie incident vyšetřuje ve spolupráci s Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI), zatím však nezveřejnila další podrobnosti. Podle mluvčího policie je raněný v kritickém, ale stabilním stavu.

Protesters are gathered in front of the Oñate statue in Old Town #Albuquerque, most of them demonstrating opposition to the legacy of Spanish colonialism. pic.twitter.com/jP1MQAPhuO