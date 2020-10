Fauci se ohradil proti Trumpově předvolebnímu spotu

Jeho autoři v něm totiž údajně vytrhli z kontextu část Fauciho několik měsíců starého rozhovoru, čímž vznikl nesprávný dojem, že expert chválí kroky, které Trump podnikl v boji s koronavirem, napsal server CNN.

Tématem spotu je boj s koronavirem, z nějž se podle reklamy Trump vyléčil a nyní se z něj zotavují také celé Spojené státy. "Prezident Trump se postavil viru čelem, jak by to vůdci měli dělat," říká hlas ve spotu, načež se objeví část Fauciho rozhovoru, v níž expert prohlašuje: "Nemohu si ani představit, že by někdo mohl dělat více".

Fauci však televizi CNN následně řekl, že nikdy za svou kariéru nepodpořil do voleb žádného prezidentského kandidáta, a že věta pochází z rozhovoru pořízeného letos v březnu, kdy byla pandemie v USA teprve v rozmachu. Dodal přitom, že hovořil o práci expertů v krizovém štábu Bílého domu, a ne o prezidentových zásluhách.

Trumpova kampaň v reakci na Fauciho vyjádření uvedla, že se jedná o Fauciho vlastní slova, v nichž chválil práci Trumpovy administrativy.

Uznávaný epidemiolog pracuje ve federální administrativě již několik desetiletí, letos se však stal pro americkou veřejnost všeobecně známou postavou, protože pravidelně vystupoval na prezidentových tiskových konferencích k pandemii covidu-19 v USA.

Trumpovo předvolební video (0:30) | zdroj: YouTube

Proslul přitom tím, že v médiích často opravoval Trumpovy nepřesné výroky a na rozdíl od řady dalších činitelů Bílého domu otevřeně kritizoval některé postupy federální vlády, které podle něj vedly k dosažení nynějšího počtu potvrzených nákaz a úmrtí spojovaných s covidem-19 v USA, jež jsou co do absolutního srovnání nejvyšší na světě. Opakovaně také vybízel Američany k nošení roušek.

Trump přitom podle mnohých kritiků často situaci kolem pandemie zlehčuje a i přes značný rozmach nákazy v USA nekriticky vyzdvihuje postup svého týmu.

Nošení roušek Trump podpořil až po několika měsících zdráhání a jeho tým si je donedávna na veřejnosti nenasazoval. Opakovaně také kvůli používání ochranné obličejové masky zesměšňoval svého soka do listopadových voleb Joea Bidena.

Fauci se podle řady průzkumů veřejného mínění těší výrazně vyšší důvěře americké veřejnosti než Trump, který si i na tento rozdíl v červenci veřejně stěžoval. A ačkoliv Fauci často prezidentovy kroky kritizoval, zdráhal se jej Trump kvůli jeho popularitě propustit. Americká média nicméně v červenci informovala, že prezidentovi poradci zaslali řadě novin seznam Fauciho výroků o pandemii, které se o později ukázaly jako nepřesné. Snahou Bílého domu tak zřejmě bylo poškodit expertův obraz u veřejnosti.