Florida hlásí rekordní počty nakažených, nemocnice hlásí nápor pacientů. Guvernér situaci neřeší

Region s necelými 22 miliony obyvatel dnes evidoval 11.515 hospitalizovaných pacientů s covidem-19. Podle AP bilance od poloviny června narostla na více než desetinásobek a už tři dny v řadě je na rekordních hodnotách. V grafu deníku The New York Times založeném na datech federálního ministerstva zdravotnictví jsou nicméně i dny s o něco vyššími počty hospitalizací, a to ve druhé polovině loňského července.

To však nemění nic na tom, že situace na Floridě se nevyvíjí dobře. Průměrný počet nákaz za posledních sedm dní stoupl od začátku července z asi 2000 na zhruba 16.000 a v minulém týdnu stát dvakrát ohlásil těsně přes 38.000 nových infekcí, což jsou dva nejvyšší přírůstky od začátku pandemie. Stoupají i počty úmrtí připisované covidu-19, ačkoli denní bilance zůstávají výrazně pod maximy z předchozích vln epidemie.

De Santis dnes uvedl, že v příštích týdnech očekává pokles počtu pacientů v nemocnicích, žádná karanténní opatření ale nezavádí. Rozmach nákazy spojoval s letní sezonou, kdy Floriďané tráví čas uvnitř ve snaze uniknout před horkým a vlhkým počasím. Dodal, že "mediální hysterie" kolem zhoršujících se ukazatelů by mohla lidi s jinými zdravotními problémy, než je covid-19, odradit od vyhledání lékařské péče.

Nemocnice mezitím bojují s přílivem nakažených a mnohé podle AP hlásí, že musí těžce nemocné lidi nechávat na chodbách, nebo že zakazují návštěvy a ruší naplánované zákroky. "Některé sestry to popisují skoro jako scénář z válečné zóny," řekl O’Neil Pyke, který je jedním z řídících pracovníků v nemocnici Jackson North Medical Center v Miami. Tamní personál prý znovu bojuje s vyčerpáním.

Zdravotníci napříč Floridou pozorují oproti předchozím fázím pandemie výrazný pokles průměrného věku hospitalizovaných. Z místních obyvatel ve věku 65 let a vyšším dostalo alespoň jednu dávku vakcíny na covid-19 92 procent, napříč všemi věkovými kategoriemi je podíl o více než 30 procent nižší.

Guvernér De Santis během posledních měsíců opakovaně poukazuje na přínos vakcín, dál ale v boji proti koronaviru zajít odmítá. Karanténní restrikce vykresluje jako neúčinné a v pátek podepsal exekutivní příkaz, který zakazuje školám nařizovat nošení roušek. Povinnost nosit roušky na školách předtím odhlasovala tzv. školní rada okresu Broward. V pondělí ale tento krok vzala zpět poté, co guvernér pohrozil finančními postihy okrskům, které by se nedržely jeho vyhlášky.