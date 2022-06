Herec McConaughey hovořil s Bidenem o opatřeních týkajících se držení zbraní

"Je dnes zde, aby využil své pozice a vyzval představitele (Kongresu) k přijetí nadstranických opatření k ukončení nesmyslného zabíjení a k přijetí rozumných opatření týkajících se odpovědnosti za držení zbraní," uvedla mluvčí Bílého domu o hercově návštěvě. Dodala, že cílem takových opatření je záchrana životů.

Dvaapadesátiletý McConaughey vystoupil také na tiskovém brífinku v Bílém domě. Několikrát při svém projevu zadržoval pláč. Držel fotografie některých z obětí střelby ve svém rodném městě. Hovořil o jejich rodinách, o tom, co měly na sobě v den, kdy byly zastřeleny, a čím chtěly být, až vyrostou.

Herec také stručně popsal každé z dětí. Při popisování jedné ze zavražděných školaček, která byla identifikována podle zelených tenisek s vlastnoručně nakresleným srdíčkem, udeřil do řečnického pultu.

Matthew McConaughey talks about some of the victims of the Uvalde mass shooting (8:12) | zdroj: YouTube