Kongres má potvrdit Bidena prezidentem, do budovy vtrhli příznivci Trumpa

Zákonodárci i viceprezident Mike Pence byli evakuováni, Trump následně protestující na twitteru vybídl, aby "zůstali nenásilní", k opuštění budovy je ale nevyzval. Starostka Washingtonu vyhlásila od půlnoci SEČ zákaz vycházení v celém městě.

Několik tisíc demonstrantů nespokojených s výsledky listopadových prezidentských voleb se nejprve sešlo v parku před Bílým domem. Tam k nim promluvil Trump, který prohlásil, že nikdy neuzná svou porážku a znovu mluvil o volebních podvodech, pro které však neexistují přesvědčivé důkazy.

Dav se následně přesunul před budovu Kongresu, kde začalo jednání k oficiálnímu potvrzení vítězství Trumpova soupeře, demokrata Joea Bidena. Podle reportérů televize PBS byla atmosféra stále více vyhrocená, několik stovek demonstrantů poté protrhlo bezpečnostní zábrany. Demonstranti následně ovládli celé prostranství před budovou.

Někteří se začali dobývat také do budovy a obě komory Kongresu, které v tu chvíli separátně projednávaly námitky republikánů ke sčítání hlasů v Arizoně, přerušily jednání. Ochranka následně členům Kongresu nařídila nasadit plynové masky, protože uvnitř budovy použila slzný plyn.

Z Kapitolu byl evakuován viceprezident Mike Pence i jeho demokratická nástupkyně Kamala Harrisová. V bezpečí je také demokratická šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová.

Fotografie reportéra Matta Fuelera následně ukázala, jak policisté uvnitř jednacího sálu Sněmovny reprezentantů míří zbraněmi na demonstranta, který se snaží dostat do sálu. Podle přítomných novinářů a záběru amerických médií se později protestující dostali do sálů obou komor Kongresu, jeden z nich přitom usedl na místo předsedy Senátu. Zatím není jasné, zda se v Kapitolu skutečně střílelo, média však mluví o posřeleném, se informaci ale zatím nepodařilo potvrdit.

Prezident Donald Trump vyzval svoje podporovatele ke klidu s tím, že ochranka Kapitolu a policie jsou "na straně naší země".

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!