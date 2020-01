Joe Biden mezi říjnem a prosincem rozšířil své volební konto o 22,7 milionu dolarů (asi 515 milionů korun). Jeho největší soupeř, senátor Bernie Sanders, ovšem získal 34,5 milionu.

Ve třetím kvartálu si Biden připsal jen 15,2 milionu a jeho štáb se podle agentury Reuters začal obávat, zda bývalý viceprezident shromáždí dostatek peněz pro finální, rozhodující část volební kampaně. Demokratické primárky začínají 3. února, kdy se bude rozhodovat o nominantovi za stát Iowa.

We had a great night at tonight’s #DemDebate, and I really appreciate your support. Let’s keep this momentum going — if you can, chip in $5 to help fuel our campaign now: https://t.co/17qqwjr0eW pic.twitter.com/hEaa5daSSP