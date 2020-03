Kolumbie kvůli nákaze COVID-19 vyhlásila karanténu, v Bolívii platí zákaz vycházení

Kolumbie vstoupí do celonárodní karantény v noci z úterý na středu a izolace potrvá 19 dní, oznámil prezident Iván Duque. Země zatím eviduje 158 potvrzených případů nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje. Již od pondělí nepřijímá lety ze zahraničí a vláda lidem nad 70 let zakázala až do května vycházet z domova. Uzavřela také školy, bary a hranice se sousedními zeměmi.

Nosotros, colectivamente, debemos frenar expansión del coronavirus. Con @MinSaludCol @INSColombia @opsoms y expertos, decidimos aplicar Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el país desde el martes 24 de marzo a las 23.59 horas, hasta el lunes 13 de abril a las cero horas. pic.twitter.com/r17xZykajV — Iván Duque (@IvanDuque) March 21, 2020

Povinnou 14denní karanténu dnes vyhlásila další andská země, Bolívie. Úřadující prezidentka Jeanine Áňezová podle Reuters uvedla, že zákaz vycházení začne platit v neděli a potrvá do 4. dubna.

Stejně jako sousední Kolumbie i Bolívie již tento týden zastavila všechny mezinárodní lety a uzavřela hranice se sousedy. Dosud země zaznamenala 19 případů koronaviru.

Zákaz opouštět domov po dobu osmi dnů dnes nařídil občanům své země také prezident Guatemaly Alejandro Giammattei. Středoamerická země dosud registruje 17 případů nákazy koronavirem.

Z latinskoamerických zemí zavedla karanténu již dříve také Argentina.

První oběti nákazy dnes zaznamenalo Chile a Portoriko. Chilský ministr zdravotnictví Jaime Manalich oznámil, že obětí je 83letá žena a že země eviduje již 537 případů výskytu koronaviru. V Portoriku, které je nezačleněným územím USA, zemřel na nemoc COVID-19 pasažér výletní lodi Costa Luminosa.