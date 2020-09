Koronavirus v Mexiku: Obětí je zřejmě mnohem víc, než se odsud uvádělo

Mexiko se svými 128,5 milionu obyvatel má podle oficiálních čísel čtvrtý nejvyšší počet úmrtí v souvislosti s covidem-19 na světě. Vzhledem k nízkému počtu prováděných testů je však skutečná situace v Mexiku nejspíš ještě horší.

Z poslední studie úmrtnosti totiž vyplynulo, že od poloviny března do 1. srpna v zemi zemřelo o 122.765 lidí více, než by se dalo očekávat na základě průměru z let 2015-2018.

Tato statistika je přitom mezinárodně uznávaným způsobem, jak určit skutečný dopad pandemie.

Mexiko na začátku srpna uvádělo přes 47.000 úmrtí v souvislosti s koronavirem. Ministerstvo přitom upozorňuje, že nelze nadprůměrný počet úmrtí přičítat pouze covidu-19.