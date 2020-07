Řada nemocnic již dosahuje vrcholu své kapacity, lidé čekají hodiny ve frontách na testování a samoobsluhy požadují povinné nošení roušek, píše agentura AP.

"Před několika měsíci jsem varoval před možnou vlnou cunami, pokud to nebudeme brát více vážně," řekl nejvýše postavený činitel okresu Hidalgo, který leží na americko-mexické hranici, a v němž od pondělí zemřelo 31 lidí v souvislosti s covidem-19, což je více, než ve velkých městech jako Houston či San Antonio. "Cunami je tady," dodal.

"Ještě se to zhorší," varoval republikánský guvernér Greg Abbott, když v pátek prodloužil celostátní stav katastrofy vyhlášený v březnu. Devětadvacetimilionový Texas v pátek poprvé překročil hranici 10.000 hospitalizovaných pacientů s covidem-19, tento týden přitom několikrát registroval přes 10.000 nově potvrzených případů nákazy za 24 hodin.

V některých okresech při jižní hranici přitom již nyní nemocnice hledají místa jinde ve státě, kam by mohly poslat pacienty s těžkým průběhem covidu-19, protože tamní kapacity přestávají stačit. Podobná je podle televize NBC situace také v největším texaském městě Houstonu, kde 12 nevytíženějších nemocnic pomalu přestává přijímat nemocné, kterých nyní přichází třikrát více, než ve stejném období minulý rok. Kvůli naplněným kapacitám na jednotkách intenzivní péče totiž musí některé nemocnice nechávat pacienty na delší dobu na pohotovosti, kde pak chybí místo na nově příchozí.

zdroj: YouTube

Situaci ještě komplikuje fakt, že texaské úřady zatím nenařídily omezení pohybu obyvatel jako v březnu a do nemocnic proto přichází normální počet pacientů s "každodenními" zraněními, například po dopravních nehodách, násilných zločinech či v souvislosti s horkem. Na lůžkách leží rovněž řada lidí s chronickými onemocněními, kteří odkládali léčbu v začátcích pandemie a nemocnice je přijaly po uvolnění restrikcí.

Ve státu se v květnu otevřely bary, které však o měsíc později úřady nařídily zase uzavřít. Guvernér Abbott v pátek znovu naléhal na místní obyvatele, aby nosili roušky a varoval, že pokud se šíření nákazy nepodaří zpomalit, bude muset znovu zavřít tamní ekonomiku. "Dalším krokem bude muset být karanténa. Poslední věc, kterou chci, poslední věc, kterou chce kdokoliv Texasu, je zažít další karanténu," řekl guvernér.

Stát se přitom potýká rovněž s nedostatečnými testovacími kapacitami. Lidé často stojí v několikahodinových frontách ve svých autech před odběrovými středisky a podle některých svědectví pak čekají na výsledky až dva týdny, po něž nemohou chodit do práce.

"Bude to u nás vypadat jako v New Yorku," řekl jeden z místních lékařů televizi NBC. New York byl ohniskem pandemie v USA v březnu a dubnu. Tamní nemocnice se potýkaly s nedostatkem lůžek a ve městě proto vzniklo několik polních nemocnic a připlula tam rovněž armádní nemocniční loď. Kvůli neobvykle velkému počtu zemřelých si rovněž některé nemocnice musely pronajímat chlazené vozy na úschovu těl, protože místní márnice byly přeplněné.