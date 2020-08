Gilead vyvinul remdesivir. Na covid-19 by mohl zabírat i další lék této firmy

Konkrétně jde o lék GS-441524, který je svým chemickým složením podobný zmiňovanému remdesiviru, jež je momentálně používán na výrazné zrychlení uzdravení z nemoci covid-19 způsobovanou novým typem koronaviru. Zmíněný přípravek se momentálně nasazuje u infekční peritonitidy koček. Informoval o tom britský deník Guardian.

Z důvodu vážných vedlejších účinků v případě terapie nemohlo být jeho užití na lidech schváleno a momentálně se poptává na černém trhu.

V dopise zaslaném představitelům čtyř vládních agentur, které momentálně pracují na vývoji léků nebo vakcíny na covid-19, je Gilead žádána, aby se zaměřila na vývoj tohoto nového medikamentu.

Aktivisté zároveň také vyjádřili podezření, že se Gilead cíleně zaměřila pouze na remdesivir, který je z hlediska klinického hodnocení přeci jenom v pokročilejším stádiu, a to kvůli zachování patentu, díky němuž by si přišla na větší zisk.

"Lze bohužel očekávat, že velcí farmaceutičtí giganti budou v dobách globálních pandemií uvádět na trh pouze ty léky, které jim přinesou co největší zisky," řekl Dr. Michael Abrams, výzkumník Public Citizen a hlavní autor zaslaného dopisu.

"Jestli ale existuje něco, co skutečně stojí na pováženou, pak je to podpora takového jednání ze strany expertů zaměstnaných u federální vlády a Trumpovy administrativy, jelikož je to v jasném rozporu s vládní povinností chránit veřejné zdraví během celosvětové krize," dodal.

Hlavní činností frimy Gilead je specializace na léčbu virových onemocnění. Už v minulosti společnost čelila kritice kvůli své cenové politice. Například patentovaná léčba žloutenky typu C může v zámoří vyjít buď na 1000 dolarů za pilulku, ale klidně i na 84 tisíc dolarů. Pokud jde o medikament, který užívají HIV pozitivní, díky němuž se u nich výrazně snižuje nakažlivost, pak hovoříme o částce 20 tisíc dolarů ročně v USA.

Nelze ale říct, že by ceny všech dostupných léčiv ovlivňovala Gilead. Farmaceut Derek Lowe, který provozuje blog s názvem "In the Pipeline", v němž informuje o raném vývoji medikamentů, řekl, že remdesivir může být nápomocen pouze krátkodobě, než bude dostupná vakcína, a že u GS-441524 by mohlo jít o běh na dlouhou trať.

"Podle mého názoru sehrají v boji s pandemií hlavní roli zejména monoklonální protilátky a vakcíny," řekl vědec s tím, že jakmile k tomu dojde, nebude už zapotřebí antivirotik fungujících na bázi molekul, tedy ani remdesiviru nebo GS-441524.

K užití remdesiviru mohli u těžkých průběhů nemoci covid-19 zdravotníci sáhnout zejména díky tomu, že se už jednalo o schválený lék, který měl být primárně nasazován v případě eboly. Přestože v tomto směru neobstál, neexistovaly žádné překážky jeho aplikace u pacientů s novým typem koronaviru, kteří byli ve vážném stavu.

Lowe v závěru také vysvětlil, že Gilead považuje remdesivir za jakési své eso v rukávu, a že výzkum jiného medikamentu by se jí mohl stát osudovým. Důvodem je to, že se potvrdila také jeho větší účinnost ve srovnání se zmiňovaným GS-441524.