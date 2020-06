Minneapolis se po smrti Floyda chystá rozpustit městskou policii

Ve Spojených státech existuje řada hnutí, kteří požadují rozpuštění či zásadní reformu policie, téma se nyní po smrti George Floyda stalo aktuální. Černoch Floyd zemřel před 14 dny právě v Minneapolis při zatýkání, což vyvolalo rozsáhlé protesty nejen v USA, ale i ve světě.

"Chystáme se rozpustit minneapoliské policejní oddělení. Až to uděláme, tak ho jen neslepíme znovu dohromady. Chceme od základů přehodnotit to, jak přistupujeme k veřejné bezpečnosti a reagujeme na mimořádné události," napsal na twitteru městský radní Ellis. Krátce poté postoj rady potvrdila i její šéfka Benderová.

"Ano. Chystáme se rozpustit minneapoliské policejní oddělení a nahradit ho transformativním novým modelem veřejné bezpečnosti," uvedla na twitteru Benderová. Krok je podle ní nezbytný.

Thank you to the thousands of community members who have raised your voices to demand change. Thank you to @reclaimtheblock & @BlackVisionsMN for inviting us in. Today is a beginning. Minneapolis: we invite you to be part of building a system so our whole community is safe. https://t.co/fMaCw8HfyH