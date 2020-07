Někdejší Trumpův právník Cohen znovu nastoupil do vězení

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Někdejší právník amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen znovu nastoupil do vězení poté, co jej v květnu úřady propustily do domácího vězení kvůli obavám, že by mohl přijít do styku s lidmi nakaženými koronavirem.