Pandemie covid-19 v New Yorku slábne. Počet mrtvých začal klesat, oznámil Cuomo

"Všechna data ukazují na to, že jsme se dostali do fáze, kdy postup viru zpomaluje," uvedl guvernér na tiskové konferenci. Zdůraznil ale, že na místě je stále ještě opatrnost.

"Na našem dalším postupu závisí, zda bude to zpomalování pokračovat," citovala ho agentura Reuters.

We have slowed the infection rate so that every 10 people infect about 9 people.



That means that the outbreak is slowing, not growing.



But it leaves very little room for error.



We need the bring the infection rate down even more in order to safely reopen the economy.