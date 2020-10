Pokud lidé nezačnou nosit roušky, v USA zemřou statisíce lidí, zjistila studie

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Počet lidí zemřelých v USA v souvislosti s covidem-19 by mohl do února dosáhnout hranice půl milionu, pokud nezačnou téměř všichni Američané důsledně nosit roušky. Vyplývá to z uznávaného modelu Washingtonské univerzity, který se v minulosti již několikrát prokázal jako poměrně přesný.