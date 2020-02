Policie řeší tajemnou smrt. Mrtvola byla v mrazáku 10 let, zanechala podivný vzkaz

Muž byl naposledy spatřen 4. února 2009 na prohlídce u lékaře. Pak se po něm slehla zem a od té doby ho nikdo neviděl. Až dosud.

Policie totiž objevila pozůstatky Paula Matherse v mrazáku v domě, kde žil spolu se svou manželkou Jeanne. U jeho těla se nacházel notářsky ověřený dopis, ve kterém Paul napsal, že za jeho smrt Jeanne nemůže.

Podle lékařů muž zemřel zhruba měsíc po prohlídce, tedy v březnu roku 2009. Co se dělo dál ale zůstává záhadou. Ukryla do mrazáku jeho tělo manželka? Proč nezavolala lékaře a nenechala ho pohřbít? Vlezl si do něj před smrtí sám?

Nikdo z vyšetřovatelů nic z toho neví a pravděpodobně se to nikdy nedozví. Jeanne totiž loni zemřela, a klíčové odpovědi si vzala s sebou do hrobu. Policisté pouze zjistili, že Paul byl před smrtí nemocný.

Detektivové podle zahraničních médií vystopovali notářku, která dopis ověřila, ta ale uvedla, že ho nečetla, pouze ověřila podpis. Podrobnosti celého případu ale zůstanou navždy záhadou.