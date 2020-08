Progresivisté podpoří Bidena. Se svou iniciativou se odkazují na Sanderse

Roots Action je nezávislá progresivistická iniciativa, která organizuje lidi napříč Spojenými státy odhodlané zasadit se o férové ekonomické podmínky, rovnoprávnost ve společnosti, společenské svobody a ochranu životního prostředí. Organizace je známá svou ostrou kritikou současné administrativy Donalda Trumpa a Republikánů, vystupuje však i proti politice některých Demokratů.

Organizace tak vyzývá k iniciativě v boji s nezaměstnaností, aktuálním systémem zdravotnictví, v rámci zahraniční politiky se staví proti interferenci Spojených států v zahraničních konfliktech. V této souvislosti vystupuje především proti republikánské agendě, zároveň však konfrontuje Demokraty pro jejich „poddajnost ve snaze zachovat bipartismus“.

Roots Action již v rámci primárek vyjádřila svou podporu vermontskému senátorovi, Berniemu Sandersovi, přičemž patřila k předním kritikům Bidenovy kampaně. Svým skeptickým postojem k osobě bývalého viceprezidenta se netajil ani Sanders spolu se svými příznivci. Krátce po ukončení své kampaně se ale Sanders stejně jako senátorka Elizabeth Warrenová rozhodli za Bidena postavit.

Ne všichni Sandersovi voliči však byli nakloněni myšlence, že Demokratická strana nakonec na post prezidentského kandidáta nominuje Joe Bidena. Senátor však toto smýšlení označil za „nezodpovědné“ a vyzval své voliče, aby Bidena ve volbách podpořili. Podobného názoru je i samotná organizace.

Roots Action se tak rozhodla spustit digitální kampaň, se kterou hodlá zacílit především na progresivisty v klíčových státech neboli v tzv. „swing states“. Přesto však organizace nehodlá nějak významně Bidenovu politiku vyzdvihovat. Jejím cílem je spíše ukázat místním voličům, že Joe Biden je stále lepší alternativa než Trump.

To mimo jiné dokazuje i heslo samotné iniciativy „Vote Trump out, Protest Biden from Day 1“. Zakladatelé Roots Action Jeff Cohen a Norman Solomon v rozhovoru pro Politico uvedli, že do iniciativy nazvané „Vote Trump Out“ se mimo jiné zapojili i profesor Noam Chomsky, bývalý Sandersův poradce Winnie Wong, spolupředseda Bernieho kampaně Ro Khanna a další lidé z blízkého okruhu senátora.

První video, se kterým organizace iniciativu odstartovala, uvádí právě profesor Chomsky se slovy: ,,Nezáleží na tom, jak se cítím. Nezáleží na tom, zda se vám Biden zamlouvá nebo ne. To je irelevantní. To jsou vaše osobní pocity, které nikoho nezajímají. Podstatné je, co se bude dít se světem. Musíme se Trumpa zbavit a tlačit Bidena kupředu tak jako Sanders a jiní.“

Solomon tak v rozhovoru dodal, že cílem Roots Action není vnuknout progresivistům domněnku, že by organizace schvalovala Bidenovy vize nebo jeho politiku. Z jejich pohledu je však mnohem realističtější „pošťouchnout“ Bidena levicovým směrem než Donalda Trumpa.