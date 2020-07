"Sociopat, který na vysoké škole podváděl." CNN zveřejnila útržky z knihy jeho neteře

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Kniha, kterou napsala neteř amerického prezidenta Donalda Trumpa, vyjde pod názvem Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže na světě) až příští týden. Televize CNN ale už nyní cituje některé pasáže, které se v kompromitujícím díle objeví.