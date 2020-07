Studie: Na konci století bude na Zemi méně lidí, než očekává OSN

Materiál IHME, jenž vyšel v úterý v odborném časopise The Lancet, předpokládá převratné změny, které naruší rovnováhu světa i jednotlivých společností.

Ředitel IHME Christopher Murray v rozhovoru s agenturou AFP řekl, že výsledek studie považuje za dobrou zprávu v tom smyslu, že méně lidí znamená menší tlak na produkci potravin a méně emisí oxidu uhličitého. Jiná věc je změna složení obyvatelstva. "Převrácení věkové pyramidy bude mít hluboké a negativní důsledky na ekonomiku a rodiny, komunity i společnosti," řekl Murray, který připustil, že závěry studie nejsou nezvratné a vývoj v jednotlivých státech mohou ovlivnit politické změny.

#UPDATE Earth will be home to 8.8 billion souls in 2100, two billion fewer than current UN projections, according to a major study published Wednesday that foresees new global power alignments shaped by declining fertility rates and greying populations https://t.co/ugWTjFpVEd