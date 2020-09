Trump nabádal voliče, aby zkusili hlasovat dvakrát. Jde o trestný čin

Severní Karolína je jedním ze států, kde se zřejmě v listopadu bude rozhodovat o vítězi souboje o Bílý dům, průzkumy zde předpovídají těsný duel mezi Trumpem a kandidátem Demokratické strany Joem Bidenem. Prezident svůj návrh ohledně dvojitého hlasování prezentoval jako způsob, kterým by se mohli voliči ujistit, že jejich lístky zaslané poštou byly započítány.

"Budou si muset zajít zkontrolovat svůj hlas tím, že půjdou na místo a odhlasují tím způsobem, protože bude-li to započítané (korespondenční hlas), pak to nebudou moci udělat. Takže nechte je to odeslat, nechte je jít volit, a pakliže je ten systém tak dobrý, jak to o něm říkají, tak pochopitelně nebudou moci hlasovat," řekl Trump při středeční návštěvě Severní Karolíny v rozhovoru s lokální televizní stanicí WECT-TV.

"Posílejte své hlasovací lístky, posílejte je s vervou... pošlete jim je, ale vydáte se hlasovat," zdůraznil později prezident. Sám přitom v souvislosti s korespondenčním hlasováním dlouhodobě a bez pádných důkazů varuje před rozsáhlými podvody.

Pres. Trump appeared to suggest that his supporters should commit voter fraud by attempting to vote both by mail and in person pic.twitter.com/zcvdzYCY8x