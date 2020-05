Trump navštívil továrnu na respirátory, roušku si nenasadil

Novou bilanci nákazy covid-19 v USA zveřejnila americká Univerzita Johnse Hopkinse (JHU).

Zatímco za pondělí dosáhly USA s 1015 oběťmi nejnižšího počtu mrtvých v tomto měsíci, v úterý se bilance více než zdvojnásobila. JHU nyní v USA eviduje přes 1,2 milionu nakažených, z nichž 71.000 infekci podlehlo.

Prezident Trump si v úterý prohlédl továrnu na respirátory ve státě Arizona, ústa a nos si ale během inspekce rouškou nezakryl. V noci na dnešek o tom informovala agentura Reuters. Ještě před odletem do Arizony Trump nevylučoval, že si roušku v továrně nasadí. Zakrývat si ústa a nos sice Američanům jako preventivní opatření před šířením koronaviru doporučuje federální vláda, Trump toto doporučení ale nedodržuje.

zdroj: YouTube

V továrně na profesionální respirátory pro zdravotníky společnosti Honeywell International byla za Trumpem viditelná cedule s upozorněním, že v areálu jsou povinné roušky. Prezident a ani šéf společnosti Darius Adamczyk je ale nasazené neměli. Trump naopak nosil ochranné brýle.

Bílý dům prozatím nekomentoval důvod, proč Trump roušku neměl. Viceprezident Mike Pence při návštěvě nemocnice Mayo Clinic na konci dubna roušku rovněž neměl, ačkoli to klinika požaduje ve svých pravidlech. Viceprezidentovo chování vyvolalo kritiku, na což Pence v neděli reagoval prohlášením, že nemít roušku v nemocnici byla chyba.

Během návštěvy Arizony, která byla Trumpovou první cestou mimo Washington od konce března, prezident hovořil optimisticky o hospodářském zotavení. Rovněž prohlásil, že ekonomický život by se měl co nejrychleji vrátit k normálu, řada amerických států se ale naopak rozhodla pro postupné rušení karanténních opatření. Kvůli dopadům koronaviru se v USA bez práce ocitly miliony lidí.

"Postihne to některé lidi? Ano. Dopadne to na některé těžce? Ano. Ale musíme naši zem otevřít a musíme to udělat brzy," řekl Trump.

Na otázku novinářů, zda se nechá naočkovat proti koronaviru, jakmile bude vakcína vyvinuta, odpověděl, že možná ano a možná ne. "Pokud bude vakcína a budou chtít, abych byl prvním na řadě, pak budu prvním, nebo si ji vůbec nenechám dát. Záviset bude na tom, co bude pro zemi nejlepší," řekl.