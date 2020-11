Trump opět hovořil o falšování voleb, jeho tweet byl označen za zavádějící

Trump na shromáždění ve Scrantonu, rodišti svého soupeře, zdůraznil důležitost hlasování v zámožné severovýchodní části státu Pensylvánie a varoval, že při sčítání hlasů v tomto klíčovém státu "může dojít k podvádění, jaké jste ještě nikdy neviděli".

Biden na mítinku v Pittsburgu v témže státu tvrdil, že Trump věří, že by měli volit pouze bohatí, a zdůraznil, jak mnoho obětí si pandemie koronaviru vyžádala v černošské komunitě. "Prvním krokem k poražení pandemie je poražení Donalda Trumpa," prohlásil. "Je čas povstat a vzít si zpět naši demokracii," apeloval Biden.

Trump poté znovu bez předložení jakýchkoli důkazů zopakoval na sociálních sítích varování před volebními podvody. "Rozhodnutí nejvyššího soudu o hlasování v Pensylvánii je velmi nebezpečné. Umožní hojné a nekontrolovatelné podvádění a podkope celý náš systém zákonů. Rovněž vyvolá násilí v ulicích. Něco se musí udělat!" uvedl prezident v příspěvcích stejného znění na twitteru a facebooku.

Nejvyšší soud USA minulý týden povolil prodloužené lhůty pro přijímání hlasovacích lístků odeslaných poštou v Pensylvánii a Severní Karolíně, připomněla agentura Reuters. Oba americké státy patří k těm, které jsou pokládány za klíčové, protože právě v nich se podle pozorovatelů bude rozhodovat o vyústění souboje o příštího šéfa Bílého domu.

Trump, který dlouhodobě ztrácí v průzkumech preferencí, před volbami soustavně podkopává důvěru ve výsledky, mimo jiné neopodstatněnou kritikou korespondenčního hlasování. Také uvádí, že výsledek prezidentské volby by měl být jasný do středečního rána, a zpochybňuje legitimitu sčítání hlasů v dalších dnech. Takový postup, zejména v případě korespondenčních hlasů, je ovšem naprosto běžnou praxí, připomíná zpravodajský web BBC.

Společnost Twitter prezidentův příspěvek o hlasování v Pensylvánii skryla za varovný štítek a zakázala jeho sdílení.

The Supreme Court decision on voting in Pennsylvania is a VERY dangerous one. It will allow rampant and unchecked cheating and will undermine our entire systems of laws. It will also induce violence in the streets. Something must be done!